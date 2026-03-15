JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC vs Persib Bandung: Tanpa Thom Haye, Bojan Hodak Lempar Tantangan

Minggu, 15 Maret 2026 – 07:05 WIB
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: Persib.

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan timnya dalam kondisi siap tempur menjelang menghadapi Borneo FC pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Borneo FC vs Persib akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Hodak memprediksi pertemuan dua tim teratas klasemen itu bakal berlangsung ketat.

Pelatih asal Kroasia itu bahkan menyebut duel Borneo FC kontra Persib sebagai salah satu laga besar yang berpotensi menghadirkan tensi tinggi sepanjang pertandingan.

"Ini seperti derbi antara nomor satu dan nomor dua di liga yang saling berhadapan."

"Ini pasti akan menjadi pertandingan yang sulit," jelasnya.

Meski akan tampil di kandang lawan dengan dukungan penuh suporter tuan rumah, Hodak menegaskan anak asuhnya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tekanan tersebut.

Persib pun bertekad membawa pulang hasil positif agar tetap menjaga jarak di puncak klasemen.

Persib Bandung menghadapi ujian berat saat bertandang ke markas Borneo FC. Bojan Hodak melempar sebuah tantangan.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Borneo FC  Thom haye  Bojan Hodak  Super League 
