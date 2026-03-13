Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC vs Persib Bandung: Thom Haye Absen, Bojan Hodak Punya Respons Menarik

Jumat, 13 Maret 2026 – 13:53 WIB
Thom Haye saat menjalani sesi latihan bersama Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Absennya Thom Haye menjadi salah satu sorotan menjelang pertandingan antara Borneo FC Samarinda vs Persib Bandung pada laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/26.

Gelandang bernomor punggung 33 itu dipastikan tidak bisa memperkuat Maung Bandung pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (15/3/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Pelatih Persib Bojan Hodak.

Menurutnya, Haye harus menepi karena menjalani sanksi akumulasi kartu kuning.

Meski kehilangan salah satu gelandang andalannya, Hodak tidak terlalu mempermasalahkan situasi tersebut. 

Menariknya, Hodak justru mengungkapkan kabar bahagia yang sedang menyelimuti pemain berdarah Belanda itu.

"Dia baru dikaruniai seorang bayi laki-laki. Jadi tidak masalah baginya karena dia juga masih bisa tetap melakukan latihan individu dan akan kembali dengan pemain yang lain setelah jeda lebaran," ucapnya.

Hodak menilai absennya Haye bukan persoalan besar karena Persib masih memiliki sejumlah pemain lain yang bisa mengisi posisi di lini tengah.

