Borneo FC Vs Persib: Bojan Hodak Kembali Dapat Perkara

jpnn.com - BANDUNG - Laga Super League pada Ramadan akan ditutup dengan dua superbig match, salah satunya pertempuran Borneo FC vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3) malam WIB.

Menjelang timnya mengunjungi kandang lawan, Peracik Persib memastikan bahwa hampir seluruh pemainnya dalam kondisi bugar dan siap menghadapi Borneo FC.

Hodak mengungkapkan, persiapan timnya berjalan lancar.

Dia juga menyampaikan kabar terkait Julio Cesar yang sudah kembali mengikuti latihan secara penuh.

Namun, Sergio Castel masih memerlukan pantauan lebih lanjut karena keluhan ringan.

"Semuanya berlatih. Hanya Sergio yang masih sedikit nyeri. Untuk ini, akan kami lihat nanti. Julio sudah kembali, dia sudah sepenuhnya berlatih kembali," ujar Hodak.

Kembalinya para pemain utama membuat pelatih asal Kroasia ini memiliki banyak opsi untuk meracik susunan pemain terbaiknya.

"Sekarang saya kembali mendapat masalah, karena semua pemain bisa bermain lagi," tuturnya.