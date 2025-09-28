Close Banner Apps JPNN.com
Borneo FC Vs Persija: Tamu Wajib Waspada Sejak Menit Awal

Minggu, 28 September 2025 – 10:24 WIB
Skuad Borneo FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SAMARINDA - Stadion Segiri di Samarinda bakal menggelar big match pekan ke-7 BRI Super League, antara tuan rumah Borneo FC Samarinda versus tamunya dari Jakarta, Persija.

Borneo FC memimpin klasemen. Lima kali bertanding; lima kali menang, poin 15.

Persija di urutan ketiga. Enam kali main; tiga kali menang, dua kali imbang, satu kali kalah, poin sebelas.

Andai kalah dari Persija malam nanti, Borneo FC tetap memimpin klasemen.

Namun, pasti bukan itu rencana Pesut Etam -julukan Borneo FC.

“Borneo FC punya tim yang solid sejauh ini. Bermain di rumah sendiri dengan dukungan suporter, kami punya tanggung jawab besar,” kata Tukang Ramu Borneo FC Fabio Lefundes.

"Dari menit awal sampai akhir, kami akan coba bermain berani untuk mendapatkan poin penuh," imbuhnya. (il/jpnn)

Malam nanti ada big match yang sesungguhnya di pekan ke-7 Super League; Borneo FC vs Persija Jakarta.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

