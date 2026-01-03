Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Borneo FC Vs PSM Makassar Sore Ini: Beban Berat Tuan Rumah

Sabtu, 03 Januari 2026 – 07:04 WIB
Borneo FC Vs PSM Makassar Sore Ini: Beban Berat Tuan Rumah - JPNN.COM
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes (kiri). Foto: diambil dari borneofc

jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC memikul beban berat saat menjadi tuan rumah untuk PSM Makassar pada pekan ke-16 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (3/1).

Selain lantaran bermain di depan pendukung sendiri, Borneo FC juga dalam tekanan harus menang, karena gagal meraih tiga poin dalam empat pertandingan terakhir.

Misi mendulang kemenangan itu mendapat tantangan besar karena PSM mulai menemukan pola permainan di bawah pelatih baru Tomas Trucha.

Baca Juga:

Jika imbang atau bahkan kalah pada laga sore nanti, Borneo FC bisa ditinggal Persib Bandung, hingga Persija Jakarta dan Malut United.

Klasemen Super League
Borneo FC Vs PSM Makassar Sore Ini: Beban Berat Tuan Rumahileague

Ini laga yang akan menjadi momen penting untuk Borneo FC membangkitkan kembali kepercayaan diri. Sekaligus menjaga posisi di tengah persaingan ketat Top 4 klasemen.

Baca Juga:

“PSM tim yang kuat, bagus dalam duel, dan suka mencari kontak. Kami harus bersiap menghadapi kekuatan fisik mereka," kata Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes.

“Kami percaya bisa menampilkan permainan yang baik. Saya tidak ingin kehilangan poin lagi ini tanggung jawab tim,” imbuhnya.

Ada Borneo FC vs PSM Makassar pada pekan ke-16 Super League di Segiri sore ini. Apa lagi?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Borneo FC Vs PSM  Super League  Borneo FC  PSM Makassar  klasemen Super League 
BERITA BORNEO FC VS PSM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp