Borobudur Marathon 2025 Dimulai, Hasto Kristiyanto Semangati Pelari 10K

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengambil start pada kategori 10K dalam Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 yang berlangsung di Magelang, Minggu (16/11). Event yang telah menyandang Elite Label tersebut resmi dimulai dari kawasan Taman Lumbini, Kompleks Candi Borobudur, dengan diikuti ribuan pelari domestik dan mancanegara.

Hasto melepas start sekitar pukul 05.40 WIB dengan latar megah Candi Borobudur yang perlahan disinari matahari pagi. Cuaca sejuk dan kabut tipis menciptakan latar alam yang magis bagi seluruh peserta. Sebelum start, Hasto menyampaikan refleksi pentingnya.

"Setiap langkah di rute Borobudur ini mengingatkan kita bahwa hidup itu adalah proses, bukan hasil instan. Borobudur Marathon adalah ritual sehat yang membuat kita menguji sejauh mana kita mampu melampaui batas diri," kata Hasto Kristiyanto.

Baginya, lari pagi itu bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga bentuk penyelarasan diri dengan nilai-nilai perjuangan dan ketahanan mental.

"Energi alam di sini luar biasa; udara segar, hijaunya sawah, dan sambutan hangat warga adalah vitamin mental yang tak ternilai harganya," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa karakter lari marathon, yang meliputi strategi, daya tahan, dan semangat juang, sangat relevan dengan kehidupan berbangsa. "Melalui olahraga lari, kita belajar bahwa tidak ada kemenangan tanpa persiapan, dan tidak ada pertumbuhan tanpa tantangan."

Kategori 10K yang diikuti Hasto menempuh jarak 10 kilometer dengan waktu penyelesaian maksimal 2 jam. Ribuan pelari dari berbagai negara juga mengikuti kategori Marathon dan Half Marathon, mengukuhkan Borobudur Marathon 2025 sebagai event lari terkemuka di Asia Tenggara.

Sepanjang lintasan 10 km, peserta disuguhi pemandangan eksotis pedesaan Jawa Tengah, melewati area persawahan hijau, jalan desa, serta perkampungan dengan rumah tradisional. Semangat pelari disambut irama musik lokal dan sorak penduduk desa, dengan latar Bukit Menoreh dan kabut pagi yang menciptakan nuansa mistis serta pengalaman spiritual yang mendalam. (tan/jpnn)