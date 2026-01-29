Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Borong 6 Penghargaan, SWA RoboKnight Siap Harumkan Indonesia di Kejuaraan VEX Robotics AS

Kamis, 29 Januari 2026 – 14:14 WIB
Borong 6 penghargaan, SWA RoboKnijpnn siap mengharumkan Indonesia di kejuaraan dunia VEX Robotics AS. Foto dok. SWA

jpnn.com, JAKARTA - Sinarmas World Academy (SWA) kembali mengukuhkan dominasinya di bidang pendidikan berbasis Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM).

Tim robotik mereka, SWA RoboKnights, sukses menyabet enam penghargaan nasional dalam ajang VEX Robotics Indonesia National Championship 2025/2026. 

“Sebagai tuan rumah pertama, SWA memperkuat posisinya sebagai pelopor pendidikan STEM berstandar global,” ujar General Manager Sinarmas World Academy, Deddy Djaja Ria, Kamis (29/1).

Atas pencapaian ini, tim tersebut resmi mengamankan tiket untuk mewakili Indonesia di ajang bergengsi VEX Robotics World Championship di Amerika Serikat.

Deddy menyebutkan, penyelenggaraan kompetisi tahun ini mencatatkan sejarah baru, di mana SWA menjadi sekolah pertama yang dipercaya menjadi tuan rumah kompetisi VEX Robotics tingkat nasional di Indonesia, bekerja sama dengan PT Provisi Mandiri Pratama.

"Menjadi komitmen kami untuk membekali siswa dengan keterampilan masa depan melalui inovasi dan kolaborasi," ujarnya.

Dalam persaingan ketat yang melibatkan berbagai sekolah internasional, SWA RoboKnights tampil unggul dengan meraih penghargaan di berbagai kategori. 

Masing-masing adalah penghargaan Excellence Award (High School): 50251A SWA RoboKnights, Skills Only Award (Elementary School): 85968A SWA RoboKnights, Skills Only Award (Middle School): 85968B SWA RoboKnights.

