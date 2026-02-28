Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Borong Dua Penghargaan, Peruri Tegaskan Komitmen Transformasi Digital

Sabtu, 28 Februari 2026 – 17:17 WIB
Peruri raih dua penghargaan Digital Day 2026 atas transformasi digital perusahaan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Peruri meraih dua penghargaan bergengsi dalam ajang Digital Day 2026 yang digelar di Auditorium Abdulrahman Saleh RRI, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas langkah transformasi digital yang terus dijalankan perusahaan.

Dalam acara yang diinisiasi The Iconomics Media dan didukung Axia Research itu, Peruri dinobatkan sebagai pemenang “Indonesia Top Digital Innovation Award 2026”.

Apresiasi nasional tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil melakukan inovasi dan adaptasi teknologi secara masif serta berdampak signifikan.

Selain penghargaan korporasi, Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri, Gandung Anggoro Murdani, juga meraih penghargaan individu “Indonesia Popular CIO & CTO Awards 2026”.

Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan dan strategi teknologi informasi yang dinilai unggul melalui proses survei dan penilaian dewan redaksi bersama institusi terkait.

Gandung mengatakan capaian tersebut menegaskan posisi Peruri dalam penguatan kedaulatan digital nasional.

“Pada titik ini, Peruri telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi yang tidak hanya fokus pada pencetakan uang dan dokumen sekuriti fisik milik negara,” ujarnya.

Digital Day 2026  Peruri  Transformasi digital  Penghargaan 

