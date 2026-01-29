Borong Medali pada FSB 2026, Siswa Cahaya Rancamaya Buktikan Keunggulan di Bidang STEAM

Kamis, 29 Januari 2026 – 17:00 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School (CRIBS) menorehkan prestasi di tingkat nasional. Dalam ajang bergengsi Festival Sains dan Budaya atau FSB 2026 di Kampus Universitas Terbuka (UT) 20–23 Januari 2026, sekolah berbasis asrama ini memborong berbagai medali dan penghargaan bergengsi melalui inovasi riset dan karya budaya.

Para siswa CRIBS tampil memukau di babak final dengan mempresentasikan proyek penelitian yang relevan terhadap permasalahan lingkungan dan kesehatan.

Kepala Sekolah SMA CRIBS Sandra Susanto mengungkapkan bahwa capaian ini adalah buah dari implementasi pembelajaran berbasis STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

“Prestasi ini menunjukkan bahwa kerja ilmiah yang kuat lahir dari disiplin, ketekunan, dan keberanian menghadirkan gagasan solutif,” katanya, Kamis (29/1).

Daftar perolehan penghargaan CRIBS di FSB 2026, yakni Best Poster melalui proyek “SCOBIS – Smart Kombucha Biosensor for Ammonia Detection (Selulosa Bakteri SCOBY dari Fermentasi Teh Kombucha sebagai Matriks Biosensor Kitosan–Urease untuk Deteksi Amonia dalam Urin)” oleh Kenzie Ali Natapura dan M. Fahrianoor.

Honourable Mention Biologi melalui proyek “AvoGuard: Pengembangan Tabir Surya (Sunscreen) Berbahan Dasar Ekstrak Biji Alpukat sebagai Produk Pelindung Sinar UV yang Aman bagi Lingkungan” oleh Azmi Bahruddin Prasetya.

Honourable Mention Kimia melalui proyek “ECOSPINE: Pengembangan Hidrogel Berbasis Kitosan dari Cangkang Kepiting dan Poliisoprena dari Getah Buah Nangka sebagai Material Alternatif Pengganti Bantalan Tulang Belakang (Diskus Intervertebralis)” oleh Fabyan Al Ghiffari Wibowo.

Honourable Mention Komputer melalui proyek “Elang Banjir: Perancangan dan Konstruksi Sistem Peringatan Dini Banjir Berbasis IoT dan Sensor Ultrasonik dengan Notifikasi GSM/Blynk” oleh Danish Albaihaqqi Harset dan Muhammad Hanif Anwari.