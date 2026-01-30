Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Bos BEI Resmi Mundur, Begini Penjelasan Lengkapnya

Jumat, 30 Januari 2026 – 11:03 WIB
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/01/2026). (Antara/ Muhammad Heriyanto)

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman resmi mengundurkan diri dari dari jabatan yang diembannya selama ini.

Iman menjelaskan, dirinya memutuskan undur dari dari BEI ini sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kondisi pasar modal Indonesia yang mengalami terpuruk.

"Walaupun kondisi pagi hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya-jawab, bahwa saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), ujar Iman kepada awak media di Media Center BEI, Jakarta, Jumat (30/1).

"Dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia," tambahnya.

Iman tetap berharap pasar modal Indonesia akan tetap baik ke depan.

"Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal, semoga dengan pengunduran saya ini pasar modal kita jadi lebih baik," ujar Iman.

Dia juga berharap penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pagi ini, dapat terus berlanjut ke hari- hari berikutnya.

"Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikutnya," ujar Iman.

