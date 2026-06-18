Bos-bos di Liga 2 Sepakat Tidak Ada Perubahan Format Kompetisi Championship 2026/27

Kamis, 18 Juni 2026 – 23:19 WIB

jpnn.com - Kompetisi kasta kedua Indonesia, Championship musim 2026/27, tidak akan mengalami perubahan format.

Setelah rapat pemilik klub pada Kamis (18/6/2026), sejumlah keputusan penting terkait regulasi kompetisi ditetapkan.

Salah satu keputusan tersebut ialah kompetisi tetap menggunakan format dua grup yang dilanjutkan dengan babak playoff promosi, playoff degradasi, dan partai final.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus mengungkapkan bahwa sejumlah agenda lain juga dibahas dalam rapat pemilik klub.

Salah satunya ialah penerapan standar lisensi Liga 2 yang disamakan dengan kompetisi kasta pertama.

“Owner's Meeting menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen bersama antara operator dan klub.”

“Seluruh penyempurnaan regulasi, sistem kompetisi, hingga penguatan club licensing kami lakukan agar kompetisi Championship semakin profesional, memiliki tata kelola yang baik, dan mampu menjadi fondasi kuat dalam pembinaan sepak bola Indonesia," ujar mantan Direktur Olahraga PT Persija Jaya Jakarta itu.

Rencananya Championship musim 2026/27 akan bergulir September 2026 hingga Mei 2027 dengan total 273 pertandingan.