Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bos Danantara Minta Keringanan Pajak, Menkeu Purbaya Blak-blakan Tekankan Ini

Jumat, 05 Desember 2025 – 19:51 WIB
Bos Danantara Minta Keringanan Pajak, Menkeu Purbaya Blak-blakan Tekankan Ini - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan jempolnya. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permohonan dukungan fiskal yang diajukan untuk CEO Danantara, Rosan Roeslani.

Purbaya menegaskan pemerintah menerapkan kebijakan selektif dalam merespons permintaan insentif pajak dari Danantara.

"Ada yang dikasih, ada yang engga dikasih," kata Purbaya di DPR RI, Kamis (4/11).

Baca Juga:

Secara rinci, Purbaya menjelaskan dukungan yang disetujui yakni memberikan keringanan pajak untuk BUMN yang tengah dalam restrukturisasi korporasi.

Kebijakan ini dinilai wajar mengingat status Danantara sebagai proyek pemerintah yang baru dibentuk.

"Dia bilang itu kalau disuruh bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal," ucap Purbaya

Baca Juga:

Namun, Purbaya menekankan keringanan pajak tersebut akan berlaku dalam jangka waktu yang terbatas untuk mendukung fase awal operasional.

Dia menjelaskan negara akan kembali memungut pajak secara normal, setelah periode tersebut usai,

Danantara yang tengah dalam masa aksi korporasi meminta keringanan pajak, Menkeu Purbaya ungkap insentif yang disetujui dan tidak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bos Danantara  keringanan pajak  Menkeu Purbaya  pajak 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp