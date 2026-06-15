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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Bos Danantara: Penguatan IHSG Bukti Investor Percaya Fundamental Indonesia

Senin, 15 Juni 2026 – 03:20 WIB
Bos Danantara: Penguatan IHSG Bukti Investor Percaya Fundamental Indonesia - JPNN.COM
Gambaran pergerakan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww

jpnn.com, JAKARTA - Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Optimisme pasar tersebut mencerminkan keyakinan investor terhadap kuatnya fundamental ekonomi Indonesia serta kinerja perusahaan-perusahaan nasional.

“Kami tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan,” ujar Dony Oskaria setelah Flag Off BTN Jakarta International Marathon di Monas, Jakarta, Minggu (14/6).

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Menurut Kepala BP BUMN ini pergerakan pasar dalam jangka pendek memang dapat dipengaruhi oleh berbagai sentimen. Namun, investor pada akhirnya akan kembali menilai berdasarkan kekuatan ekonomi nasional dan kinerja masing-masing perusahaan.

“Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara,” kata Dony.

Dony menambahkan, perusahaan-perusahaan nasional khususnya BUMN masih memiliki fundamental yang kuat di berbagai sektor strategis.

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Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk terus meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kepercayaan investor.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali (buyback) saham oleh perusahaan BUMN, Dony mengatakan hal tersebut merupakan mekanisme bisnis yang wajar apabila perusahaan melihat harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

Danantara Indonesia menilai penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sinyal positif meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian

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TAGS   Danantara  Danantara Indonesia  IHSG  fundamental ekonomi  BTN 
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