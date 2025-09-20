Bos GAC AION Indonesia Ungkap Jadwal Peluncuran MPV PHEV E9

Sabtu, 20 September 2025 – 09:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - CEO GAC AION Indonesia Andry Ciu mengungkapkan rencana jadwal peluncuran MPV premium E9 di tanah air.

Dia menjelaskan MPV premium yang didukung teknologi Plug-in Hybrid (PHEV) itu disiapkan untuk meluncur pada kuartal pertama tahun depan.

“Q1, itu udah tepat waktunya tidak mungkin meleset. Jadi, Q1, yang E9 PHEV,” kata Andry Ciu pada saat media drive AION UT di Jakarta.

GAC E9 sendiri sudah pernah dipamerkan ke hadapan publik tanah air, yaitu saat peresmian pabrik GAC AION di Jawa Barat dan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025.

Kenapa menunggu tahun depan? GAC AION beralasan ingin memberikan model terbaru sehingga E9 baru dirilis di Indonesia pada 2026.

“Karena E9 akan ada model barunya. Jadi, karena terpaut waktunya sedikit, makanya saya putuskan lebih baik konsumen dapat yang terbaik, dapat model yang terbaru,” lanjut Ciu.

GAC E9 menawarkan desain mewah, futuristik dengan kabin yang lapang.

GAC E9 ditenagai sistem PHEV yang menggabungkan mesin bensin 2.0L dengan motor listrik.