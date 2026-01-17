Bos HS Bangun Pabrik Rokok di Lampung Sebagai Wujud Bakti Tanah Kelahiran

jpnn.com, LAMPUNG - CEO Surya Group, Muhammad Suryo yang merupakan pengusaha sukses di Yogyakarta tak lupa pada tanah kelahirannya. Dia mewujudkan baktinya dengan membangun pabrik rokok seluas dua hektare di di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur.

Saat ini proses pembangunan pabrik baru HS telah dimulai. Pria kelahiran Desa Sadar Sriwijaya, Kecamatan Bandar Sribhawono, Lampung Timur, itu menargetkan pabrik bisa beroperasi tahun ini.

“Targetnya Maret pabrik sudah jadi dan April mulai perekrutan karyawan, kita membutuhkan 3000 tenaga kerja,” katanya, dalam jumpa pers Hey Slank X HS: Berani Kita Beda, di Azana Boutique Hotel Bandar Lampung, Sabtu (17/1).

Selain Suryo, jumpa pers juga dihadiri seluruh personel Slank, yakni Kaka, Bimbim, Abdee, Ridho, dan Ivanka. Konser Hey Slank X HS: Berani Kita Beda di Lampung digelar di Stadion Pkor Way Halim, Bandar Lampung, Sabtu malam ini. Konser akan dibuka penampilan Shaggydog, Andika Kangen Band, Mahalara, Bang Taun, dan Threesixty.

Konser HS bersama Slank ini adalah perhelatan kelima setelah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Bali. Pemilihan Lampung bukan hanya karena tanah kelahiran Suryo, tapi juga untuk memberi momen hiburan gratis, dan mengenalkan HS yang akan membangun pabrik baru.

“Semoga kehadiran HS dapat bermanfaat bagi daerah, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Alumni SMP 2 Tanjung Bintang, Lampung Selatan itu.

Alasan membangun pabrik di Lampung Timur, lanjut Suryo, karena ia ingin melihat daerah tempatnya lahir berkembang.

"Sejak saya kecil dulu di sana tingkat penganggurannya tinggi, teman-teman saya dulu banyak merantau di Jakarta. Maka biar teman-teman di sana bisa bekerja, saya ingin berkontribusi dengan pabrik HS,” katanya.