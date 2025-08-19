Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Bos Infipop Ungkap Risiko Membeludaknya 'Generasi Sandwich' Bagi Perekonomian

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:33 WIB
Bos Infipop Ungkap Risiko Membeludaknya 'Generasi Sandwich' Bagi Perekonomian - JPNN.COM
Angka bonus demografi Indonesia cukup mengkhawatirkan. lustrasi pekerja. FOTO: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - CEO Infipop, Irfan 'Fanbul' Prabowo mengungkapkan angka bonus demografi Indonesia cukup mengkhawatirkan.

Sebab, generasi sandwich, kelas menengah yang terjepit, usia produktif yang kekurangan akses pekerjaan, menjadi tantangan finansial yang menghambat perekonomian negara.

Hal itu diungkapkan Irfan pada Festival Dukung Semua Bisa di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, Minggu (17/8/2025) kemarin.

Baca Juga:

Irfan menjelaskan terbatasnya lapangan pekerjaan dan tiadanya dana pensiun yang dimiliki generasi sebelumnya menjadi beban bagi generasi selanjutnya.

"Muncul generasi sandwich yang memiliki beban berat," ungkap Irfan.

Irfan melanjutkan pada 2030 hingga 2040 negara Indonesia diperkirakan akan mengalami peningkatan demografi dengan penduduk usia produktif akan jauh lebih banyak.

Baca Juga:

Namun, banyaknya generasi sandwich, maka perekonomian akan terhambat.

"Oleh karena itu butuh pemersatu kelas menengah kejepit supaya bisa bertahan bareng-bareng," kata Irfan.

CEO Infipop, Irfan 'Fanbul' Prabowo mengungkapkan angka bonus demografi Indonesia cukup mengkhawatirkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Generasi Sandwich  alumni UI  Perekonomian  Iluni UI 
BERITA GENERASI SANDWICH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp