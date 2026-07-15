Bos OJK Soroti Dampak Judol, Terjerat Masalah Finansial hingga Keretakan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyoroti fenomena judi online (judol) dan berbagai kejahatan finansial digital yang makin mengkhawatirkan.

Friderica menekankan judi saat ini bukan lagi sekadar masalah hobi, melainkan telah berkembang menjadi persoalan kesehatan masyarakat.

Dia menjelaskan dampak judi meluas mulai dari tekanan finansial, keretakan keluarga, hingga gangguan kesehatan mental.

Situasi ini semakin mengkhawatirkan karena industri kejahatan finansial ini tumbuh sangat masif di tingkat global.

Friderica mengungkapkan modus kejahatan digital saat ini sudah sangat beragam dan memanfaatkan teknologi canggih.

Mulai dari phishing dan skimming ATM, kini berkembang ke arah social engineering yang memanfaatkan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence).

Teknologi AI tersebut digunakan pelaku untuk menciptakan deepfake, identitas sintetik, hingga penyamaran identitas asli.

Salah satu ancaman terbaru yang kini mengintai masyarakat Indonesia yakni skema romance scam atau yang dikenal dengan istilah pig butchering scam.