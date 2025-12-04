Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bos Persib Bandung Buka Suara Soal Nasib Wiliam Marcilio, Ternyata!

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:19 WIB
Salah satu pemain baru Persib Bandung Wiliam Moreira Da Silva Marcilio. Foto: persibcoid

jpnn.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar buka suara ihwal nasib gelandang asal Brasil Wiliam Marcilio.

Umuh mengungkapkan manajemen memutuskan untuk melepas Wiliam Marcilio, sesuai permintaan pelatih Bojan Hodak.

"Wiliam dilepas saja, ya," kata Umuh saat dihubungi, Kamis (4/12/2025).

Umuh mengungkapkan, alasan pelatih melepas Wiliam karena performa sang pemain yang tak sesuai ekspektasi.

Wiliam disebut tak bisa beradaptasi dengan baik setelah didatangkan dari Arema FC.

"Tidak sesuai dengan kriteria pelatih, semua juga bisa menilai bagaimana kinerja Wiliam," ujarnya.

Sebelumnya, Persib mengikat Marcilio dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Kemungkinan besar, kata Umuh, manajemen akan memutus kontrak kerja pemain berusia 28 tahun itu.

Bos Persib Umuh Muchtar mengungkapkan nasib gelandang Wiliam Marcilio yang terancam didepak dari tim. Begini katanya.

TAGS   Persib Bandung  William Marcilio  Persib  Umuh Muchtar  Super League 
