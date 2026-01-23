Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Bos Persib Memastikan Pemain Baru Layvin Kurzawa Sudah Tiba di Indonesia

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:19 WIB
Layvin Kurzawa ke Persib Bandung. Foto: REUTERS/Stephane Mahe.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung kedatangan sosok pemain baru untuk putaran dua BRI Super League 2025/26.

Meski belum diumumkan secara resmi oleh manajemen, penggawa tersebut dipastikan sudah tiba di Bandung.

Komisaris PT. Persib Bandung (PBB) Umuh Muchtar mengungkapkan pemain baru itu ialah bek asal Perancis Layvin Kurzawa.

"Iya, Layvin Kurzawa dari Perancis," ungkap Umuh saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

Menurut Umuh, setibanya di Bandung, Kurzawa akan menjalani tes medis dalam rangkaian proses perekrutan pemain baru.

Setelah tes medis, eks penggawa Saint Paris-Germain (PSG) itu akan langsung menandatangani kontrak di Graha Persib, Jalan Sulanjana.

"Saya kurang tahu, (Kurzawa) mungkin ke lapangan atau graha ini, tetapi (yang pasti) sudah di Bandung," ungkapnya.

"Tes medis pasti sebelum ke sini," lanjutnya.

TAGS   Persib  Layvin Kurzawa  Layvin Kurzawa Persib  BRI Super League 
