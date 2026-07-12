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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bos Persib Minta Skuad Baru Kompak: Pemain Asing dan Lokal Itu Sama

Minggu, 12 Juli 2026 – 01:01 WIB
Bos Persib Minta Skuad Baru Kompak: Pemain Asing dan Lokal Itu Sama - JPNN.COM
Bos Persib Bandung Umuh Muchtar menghadiri sesi latihan perdana tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Sabtu (11/7/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Umuh Muchtar menghadiri langsung sesi latihan perdana tim yang berlangsung di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Umuh yang datang dengan tampilan kasual itu ingin menyaksikan langsung latihan perdana tim yang sudah dihadiri tiga pemain baru.

Tak hanya sekadar meninjau, sosok pria yang akrab dipanggil Haji Umuh itu pun memberikan motivasi kepada pemain. Terlebih, dalam waktu dekat tim akan melakoni turnamen pramusim Piala Presiden 2026/27.

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"Tadi saya sudah mengucapkan selamat datang (kepada pemain baru). Di sini semuanya harus punya hati untuk membangun Persib dan membawa Persib juara ya," kata Umuh ditemui di Stadion GBLA.

Umuh pun mengingatkan kepada seluruh pemain untuk kompak. Apalagi Persib kini dihuni sejumlah penggawa baru, yang mana proses adaptasi masih harus dilalui.

Di mata Haji Umuh, pemain asing atau lokal sama saja. Mereka harus bekerja keras membantu Persib meraih target.

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Apalagi target Maung Bandung di musim ini jauh lebih tinggi, yakni Asia.

"Apa pun kalian yang penting kompak, semangat, dan tidak ada di antara pemain lokal, pemain asing. Nanti tidak ada yang bertentangan, tetap bersama-sama seperti tahun lalu," ungkapnya.

Pesan Haji Umuh buat pemain baru Persib Bandung, dalam sesi latihan perdana yang dipimpin pelatih anyar Igor Tolic.

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TAGS   Persib  Persib Bandung  Umuh Muchtar  Super League  Liga 1  Igor Tolic 
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