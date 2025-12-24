Close Banner Apps JPNN.com
Bos Persib Ungkap Rencana Tim Mendatangkan Pemain Besar

Rabu, 24 Desember 2025 – 13:41 WIB
Skuad Persib Bandung saat menjalani sesi latihan. Foto: Persib.

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung santer dikabarkan bakal memboyong sejumlah pemain baru untuk putaran kedua musim 2025/26.

Hal itu bukan sekadar rumor, sebab Persib baru saja mendepak salah satu pemain asingnya, Wiliam Marcilio.

Hengkangnya Wiliam membuat kuota pemain asing berkurang. Beberapa nama yang merupakan pemain Timnas Indonesia juga disebut telah sepakat bergabung dengan Maung Bandung meski masih sebatas rumor.

Komisaris PT. Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar buka suara soal rumor pemain baru yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan Bobotoh.

Namun, Umuh enggan membocorkan siapa pemain yang akan bergabung di putaran dua nanti, termasuk sosok pengganti Wiliam Marcilio.

"Belum (bisa dibocorkan), tetapi ada (penggantinya)," kata Umuh, Rabu (24/12/2025).

Namun yang pasti, kata Umuh, Persib akan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk mendatangkan pemain baru saat jeda jendela transfer dibuka.

Apalagi, Persib masih bakal bertarung di babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Komisaris PT. PBB Umuh Muchtar mengungkapkan rencana Persib jor-joran saat bursa transfer paruh musim.

