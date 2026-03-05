Bos TelkomGroup Tinjau Kesiapan Infrastruktur dan Layanan Digital Menjelang Idulfitri

jpnn.com, SEMARANG - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menggelar kegiatan tahunan Safari Ramadan sebagai bagian dari program TelkomGroup Siaga RAFI (Ramadan Idulfitri) 2026.

Mengusung tema “Hadir Tanpa Henti, Layani Sepenuh Hati”, kegiatan itu dilaksanakan secara nasional di seluruh wilayah Telkom Regional selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini mengunjungi GraPARI Pahlawan Semarang untuk melihat langsung aktivitas pelayanan sekaligus berinteraksi dengan pelanggan guna memastikan kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik.

Dian juga meninjau berbagai fasilitas layanan digital yang tersedia di GraPARI, seperti smart greeter untuk menyambut pengunjung, sistem registrasi prepaid berbasis face recognition yang mempermudah proses registrasi kartu, serta device corner yang menyediakan berbagai informasi dan kebutuhan perangkat bagi pelanggan.

Selanjutnya, dilakukan peninjauan Posko TelkomGroup Siaga RAFI 2026 di Integrated Operation Center (IOC) Semarang guna memastikan kesiapan infrastruktur jaringan dan layanan selama periode Ramadan hingga Idulfitri.

Posko RAFI berfungsi sebagai pusat monitoring operasional jaringan TelkomGroup untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi digital bagi masyarakat.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, TelkomGroup melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan operasional jaringan tetap andal dan berkualitas selama periode Ramadan dan Idulfitri yang umumnya ditandai dengan peningkatan trafik komunikasi dan data.

Pada tahun ini, trafik layanan digital diperkirakan meningkat sekitar 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.