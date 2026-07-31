Boy Rafli: Konser 'Harmoni untuk Negeri' Buktikan Musisi Indonesia Siap Go International

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni SMA 37 Jakarta (IKASMAN 37) Komjen (purn) Boy Rafli Amar menilai suksesnya konser "Harmoni untuk Negeri: Kirribilly Road to Liverpool" membuktikan bahwa talenta musik tanah air sudah pantas berbicara di panggung internasional.

Konser yang digelar di Deheng House, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (30/7) malam itu sekaligus menjadi pelepasan bagi grup musik Kirribilly yang akan mewakili Indonesia dalam ajang International Beatleweek 2026 di Liverpool, Inggris.

"Menurut saya musisi Indonesia sudah pantas untuk Go International, selain animo yang besar juga ternyata musisi Indonesia juga diperhitungkan di sana, ini merupakan kesempatan emas bagi kita semua," ujar Boy Rafli Amar dalam siaran persnya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu menilai kesempatan Kirribilly tampil di salah satu festival tribute The Beatles paling bergengsi di dunia tersebut menjadi bukti nyata bahwa musisi Indonesia memiliki daya saing di level global.

"Nyatanya musisi Indonesia juga diperhitungkan di skala Internasional, ini merupakan momentum yang harus di jaga oleh kita semua, termasuk saya dan IKASMAN 37," ujar Boy.

Boy Rafli Amar menambahkan capaian ini turut menjadi momentum bagi generasi muda untuk semakin percaya diri membawa karya hingga ke mancanegara. Dia menilai musik merupakan bahasa universal yang mampu menembus batas negara sekaligus mengharumkan nama bangsa di dunia internasional.

Maka dari itu, IKASMAN 37 turut menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mendukung generasi muda.

"IKASMAN 37 akan selalu memberi dukungan kepada siswa SMA 37 jika ke depan mereka menyelenggarakan pesta musik atau pentas seni," katanya.