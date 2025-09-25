Boyong Camat-Lurah ke TPA Muara Fajar, Walkot Pekanbaru Tekankan Pengendalian Sampah

Kamis, 25 September 2025 – 17:42 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho bersama para camat, lurah, dan jajaran terkait melakukan peninjauan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar, Kecamatan Rumbai.

Peninjauan dilakukan pada Kamis, 25 September 2025, siang.

Agung menyoroti kondisi TPA yang kian mengkhawatirkan karena sudah hampir penuh oleh tumpukan sampah.

“Pengendalian sampah harus dilakukan sejak dini. Kami juga meminta masyarakat lebih proaktif, khususnya dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,” tegas Agung.

Agung menekankan bahwa camat dan lurah harus berperan aktif dalam menjalankan program pengendalian sampah di wilayah masing-masing.

Menurutnya, apabila langkah pengurangan sampah tidak segera dimulai, maka akan berdampak langsung pada masyarakat, terutama dari sisi kesehatan.

“Kalau tidak diantisipasi, sampah akan menumpuk dan masyarakat yang dirugikan. Akan banyak penyakit. Sebaliknya, bila berhasil mengendalikan sampah, masyarakat akan merasakan manfaatnya: udara lebih sehat, lingkungan bersih, dan terhindar dari penyakit,” ujarnya.

Agung mengakui kapasitas TPA Muara Fajar kini sudah penuh sehingga perlu adanya pembatasan dan pengendalian sampah yang lebih serius.