BP Tapera Catat Realisasi FLPP Tembus 213.630 Unit, Genjot Penyaluran Jelang Akhir Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 3 November 2025 mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp 26,51 triliun.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan realisasi tersebut telah mencapai 61,03 persen dari target 350 ribu unit rumah yang ditetapkan pemerintah.

"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama 39 bank penyalur, 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 398 kabupaten/kota di 33 provinsi," kata Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Baca Juga: BP Tapera Bakal Gelar Akad Massal 25 Ribu Unit Rumah

Heru mengungkapkan kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci dalam menjaga laju penyaluran FLPP hingga menjelang akhir tahun.

Kontribusi terbesar masih berasal dari BTN dengan 104.326 unit rumah (48,83 persen), disusul BTN Syariah (44.434 unit/ 20,79 persen), BRI (22.709 unit/10,63 persen), BNI (10.052 unit/ 4,70 persen), dan Bank Mandiri (9.340 unit/4,37 persen).

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur, pengembang, asosiasi, hingga pemerintah daerah yang terus bergerak bersama mendorong penyaluran FLPP. Berkat sinergi ini, Tapera mampu menjaga momentum realisasi hingga menembus lebih dari 213 ribu unit di 2025,” ujarnya.

Baca Juga: Peran BP Tapera Dinilai Sangat Strategis Sebagai Solusi Masalah Perumahan

Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat penyaluran tertinggi sebesar 48.252 unit rumah (22,58 persen), diikuti oleh Jawa Tengah 18.707 unit (8,75 persen), Sulawesi Selatan 17.370 unit (8,13 persen), Banten 14.094 unit (6,59 persen) dan Jawa Timur 14.001 unit (6,55 persen).

Sementara itu, Bekasi menjadi kabupaten dengan penyerapan FLPP tertinggi sebanyak 10.992 unit rumah (5,14 persen), disusul Kabupaten Bogor 8.086 unit rumah (3,78 persen), Kabupaten Tangerang 6.304 unit (2,95 persen) disusul Kabupaten Karawang 5.508 unit (2,57 persen) dan Kota Kendari 5.116 unit rumah (2,39 persen).