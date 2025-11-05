Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

BP Tapera Catat Realisasi FLPP Tembus 213.630 Unit, Genjot Penyaluran Jelang Akhir Tahun

Rabu, 05 November 2025 – 17:50 WIB
BP Tapera Catat Realisasi FLPP Tembus 213.630 Unit, Genjot Penyaluran Jelang Akhir Tahun - JPNN.COM
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan realisasi penyaluran dana FLPP hingga 3 November 2025 yang mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp 26,51 triliun. Foto: Dokumentasi BP Tapera

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 3 November 2025 mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp 26,51 triliun.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan realisasi tersebut telah mencapai 61,03 persen dari target 350 ribu unit rumah yang ditetapkan pemerintah.

"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja bersama 39 bank penyalur, 7.638 pengembang dari 22 asosiasi perumahan yang tersebar di 398 kabupaten/kota di 33 provinsi," kata Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya, Rabu (5/11).

Baca Juga:

Heru mengungkapkan kolaborasi lintas sektor inilah yang menjadi kunci dalam menjaga laju penyaluran FLPP hingga menjelang akhir tahun.

Kontribusi terbesar masih berasal dari BTN dengan 104.326 unit rumah (48,83 persen), disusul BTN Syariah (44.434 unit/ 20,79 persen), BRI (22.709 unit/10,63 persen), BNI (10.052 unit/ 4,70 persen), dan Bank Mandiri (9.340 unit/4,37 persen).

“Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh seluruh ekosistem perumahan, mulai dari bank penyalur, pengembang, asosiasi, hingga pemerintah daerah yang terus bergerak bersama mendorong penyaluran FLPP. Berkat sinergi ini, Tapera mampu menjaga momentum realisasi hingga menembus lebih dari 213 ribu unit di 2025,” ujarnya.

Baca Juga:

Dari sisi wilayah, Jawa Barat mencatat penyaluran tertinggi sebesar 48.252 unit rumah (22,58 persen), diikuti oleh Jawa Tengah 18.707 unit (8,75 persen), Sulawesi Selatan 17.370 unit (8,13 persen), Banten 14.094 unit (6,59 persen) dan Jawa Timur 14.001 unit (6,55 persen).

Sementara itu, Bekasi menjadi kabupaten dengan penyerapan FLPP tertinggi sebanyak 10.992 unit rumah (5,14 persen), disusul Kabupaten Bogor 8.086 unit rumah (3,78 persen), Kabupaten Tangerang 6.304 unit (2,95 persen) disusul Kabupaten Karawang 5.508 unit (2,57 persen) dan Kota Kendari 5.116 unit rumah (2,39 persen).

BP Tapera mencatat realisasi penyaluran dana FLPP hingga 3 November 2025 yang mencapai 213.630 unit rumah atau senilai Rp 26,51 triliun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BP Tapera  FLPP  perumahan  Rumah  KPR  kredit pemilikan rumah  Heru Pudyo Nugroho  KUR Perumahan  Rumah MBR 
BERITA BP TAPERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp