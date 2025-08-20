BP Taskin Gandeng Pemda-Swasta Guna Percepat Entaskan Kemiskinan di Wilayah Aglomerasi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta dalam menjalankan Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan kolaborasi ini menandai langkah nyata sinergi multi-pihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko. Foto: Dokumentasi BP Taskin

"Penandatanganan MoU yang berlangsung pada hari ini merupakan tonggak penting untuk menggabungkan potensi sumber daya pemerintah daerah, pelaku swasta dan BP Taskin," kata Budiman dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Dia menyampaikan kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan

Budiman juga menyebut kolaborasi ini adalah jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.

"Kami percaya dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan," ujar Budiman.