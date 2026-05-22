JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPA Fair 2026 Raup Rp997,4 Miliar dari Lelang Aset Rampasan Negara

Jumat, 22 Mei 2026 – 23:24 WIB
Potret aset rampasan yang dilelang di BPA Fair 2026. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 300 dari 308 unit aset rampasan berhasil terjual dalam ajang pelelangan BPA Fair 2026 yang digelar selama empat hari, 18-21 Mei 2026, di Kantor BPA Kejaksaan Agung RI, Kebagusan, Jakarta Selatan.

Penjualan hasil lelang tersebut mencatat persentase keberhasilan hingga 88,64 persen.

Nilai total hasil lelang tercatat mencapai Rp997.479.436.080, dengan aset yang paling diminati yakni Harley Davidson Road Glide.

Lelang sepeda motor mewah tersebut diikuti oleh 349 peserta, dengan kenaikan harga mencapai 930,86 persen.

Angka capaian tersebut memperlihatkan lonjakan hasil lelang sebesar 481 persen jika dibandingkan dengan pencapaian lelang bulanan tahun 2026 yang dilaksanakan secara konvensional.

Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin menyatakan paradigma penegakan hukum Kejaksaan saat ini tidak lagi semata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku.

Dia menilai keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari putusan lamanya hukuman penjara.

Lebih dari itu, penegakan hukum kini menjadikan pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utama.

TAGS   lelang harta rampasan  Kejaksaan Agung  BPA Fair 2026  Lelang Aset Rampasan Negara 
