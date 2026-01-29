BPBD: 17 RT di Jaktim & Jakbar Terendam Banjir

jpnn.com - JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 17 rukun tetangga (RT) di Jakarta Timur (Jaktim) dan Jakarta Barat (Jakbar) terendam banjir. Ketinggian air mulai dari 30 sentimeter (cm) hingga 1,5 meter.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Mohamad Yohan mengatakan banjir yang merendam sejumlah permukiman warga di kedua wilayah itu disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1), sehingga mengakibatkan kenaikan air di Bendung Katulampa menjadi Waspada/Siaga 3.

Kemudian, lanjut Yohan, beberapa pos pantau juga menunjukkan peningkatan debit air sehingga menyebabkan Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan meluap dan mengakibatkan 17 RT terendam banjir. "Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan," kata Yohan di Jakarta, Kamis (29/1).

Dia mengatakan terkait ketinggian air yang masuk ke pemukiman penduduk, khususnya di Jakarta Timur, mencapai 1,3-1,5 meter, sedangkan di Jakarta Barat rerata 30 cm. "Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Sungai Ciliwung serta Kali Pesanggrahan," ujar Yohan.

Berdasarkan data BPBD DKI Jakarta, berikut 17 RT di Jaktim dan Jakbar yang masih terendam banjir hingga pukul 07.00 WIB.

Jakarta Timur, terdapat 14 RT, terdiri dari:

Kelurahan Bidara Cina: 4 RT

Kelurahan Kampung Melayu: 4 RT

Kelurahan Cawang: 5 RT

Kelurahan Cililitan: 1 RT

Ketinggian: 110-150 cm

Jakarta Barat, terdapat 3 RT, terdiri dari: