JPNN.com - Daerah

BPBD Jakarta: Waspada Cuaca Ekstrem 3 Hari ke Depan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 15:00 WIB
BPBD Jakarta menyampaikan peringatan cuaca ekstrem di ibu kota selama tiga hari ke depan hujan lebat mengguyur. Ilustrasi Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta memberikan peringatan cuaca ekstrem di ibu kota.

Cuaca ekstrem tersebut adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diprediksi mengguyur Jakarta pada 11 hingga 13 Agustus 2025.

“Waspada cuaca ekstrem DKI Jakarta. Peringatan dini cuaca 3 hari ke depan dengan intensitas sedang hingga lebat,” tulis akun instagram resmi @bpbddkijakarta.

Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari cuaca ekstrem.

Informasi banjir terkini dapat dipantau melalui situs https://pantaubanjir.jakarta.go.id/peta-banjir-berbasiskan-rt.

Selain itu, masyarakat juga bisa memantau tinggi muka air melalui bpbd.jakarta.go.id/waterlevel.

Masyarakat diminta melapor ke aplikasi JAKI bila menemukan potensi genangan atau banjir.

“Bila menemukan keadaan darurat yang membutukan pertolongan, segera hubungi Call Center Jakarta Siaga 112,” tulis akun itu. (mcr4/jpnn)

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

TAGS   Cuaca Ekstrem  BPBD Jakarta  prakiraan cuaca  Hujan Lebat 
