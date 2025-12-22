Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Aceh

BPBD: Seluruh Pengungsi Korban Banjir di Aceh Barat Sudah Kembali ke Rumah

Senin, 22 Desember 2025 – 11:25 WIB
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah. ANTARA/Teuku Dedi Iskandar

jpnn.com - MEULABOH - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat memastikan masyarakat yang mengungsi akibat terdampak bencana alam banjir bandang dan luapan di wilayah itu sudah kembali ke rumah. BPBD Aceh Barat memastikan tidak ada lagi masyarakat korban bencana berada di lokasi pengungsian.

“Alhamdulillah, seluruh pengungsi korban bencana alam banjir saat ini sudah berada di rumah,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat Teuku Ronal Nehdiansyah di Aceh Barat, Senin (22/12).

Dia mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang menjadi korban atau terdampak bencana alam banjir bandang di Kabupaten Aceh Barat 39.890 jiwa atau 13.826 kepala keluarga (KK).

Para korban tersebar di sepuluh kecamatan, yakni Johan Pahlawan 5.753 jiwa/1.971 KK, Kaway XVI 6.871 jiwa/2.542 KK, Meureubo 3.989 jiwa/1.386 KK, Pante Ceureumen 6.886 jiwa/2.121 KK, Sungai Mas 862 jiwa/500 KK.

Kemudian, Kecamatan Woyla 6.402 jiwa/2.256 KK, Woyla Timur 1.367 jiwa/458 KK, Woyla Barat 4.486 jiwa/1.511 KK, Arongan Lambalek 3.219 jiwa/1.056 KK, serta Panton Reue sebanyak 55 jiwa/25 KK.

Dia menambahkan bahwa pemerintah daerah telah menyalurkan aneka bantuan masa panik kepada masyarakat korban banjir, terdiri dari beras, telur, minyak goreng, mi instan, serta lainnya.

Ronal menambahkan saat ini jumlah masyarakat yang masih terisolasi sebanyak 117 jiwa atau 37 KK tersebar di Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat saat ini terus berupaya melakukan perbaikan jalan ke kawasan Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, setelah akses jalan sepanjang lima kilometer menuju ke kawasan terpencil tersebut rusak parah akibat tergerus sungai ketika musibah banjir bandang terjadi pada akhir November 2025 lalu. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

