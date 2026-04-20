BPDP BLU Kementerian Keuangan dan LPM RI Gelar Dialog Penguatan UMKM Berbasis Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan kegiatan Dialog Penguatan UMKM Berbasis Sawit.

Adapun dialog yang mengangkat tema “Penguatan Strategi Percepatan Hilirisasi Industri sebagai Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan melalui Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berbasis Kelapa Sawit” ini berlangsung di Jakarta Pusat, Jumat (17/4/2026), dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam sambutannya menyampaikan bahwa dinamika global yang mengarah pada potensi krisis perlu diantisipasi melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat, khususnya di tingkat desa.

"LPM memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Kami telah mulai memetakan berbagai tantangan dari level desa, termasuk dalam penguatan ekonomi berbasis komunitas,” ujar Ahmad Doli.

Dia menambahkan bahwa penguatan ekonomi desa, termasuk melalui pengembangan koperasi, menjadi langkah penting yang perlu didukung melalui sinergi multipihak. Menurutnya, kolaborasi dengan BPDP membuka peluang besar dalam mengintegrasikan program-program pemberdayaan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BPDP, Helmi Muhansah, menegaskan komitmen BPDP dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani sawit melalui berbagai program strategis.

"BPDP terus mendorong penguatan sektor hulu hingga hilir, termasuk melalui program peremajaan perkebunan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap UMKM dan koperasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem Pemberdayaan UMKM & Koperasi Petani Komoditas Perkebunan,” jelas Helmi.