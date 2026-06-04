BPDP Dorong Pengembangan SDM Unggul Industri Sawit Melalui Palm Oil Career Expo 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 – 01:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) sukses menyelenggarakan Palm Oil Career Expo (Poce) 2026 di Auditorium UPN “Veteran” Yogyakarta.

Agenda tersebut menjadi wadah kolaborasi strategis antara dunia pendidikan dan industri dalam memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Poce 2026 menghadirkan serangkaian kegiatan pengembangan karier, mulai dari bursa kerja, wawancara langsung, diskusi hingga bimbingan.

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Kegiatan ini menarik antusiasme tinggi dari mahasiswa, lulusan baru, hingga pelaku industri perkebunan dari berbagai daerah di Indonesia.

Analis Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP Mujiono Ardiansyah menyatakan pihaknya terus berkomitmen mendukung pengembangan SDM perkebunan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

Menurut Mujiono, BPDP secara konsisten mendorong lahirnya SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing melalui berbagai program strategis.

Salah satunya melalui Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit (Beasiswa SDM Sawit).

"Kami berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses informasi mengenai peluang pendidikan," ujar Mujiono belum lama ini di Yogyakarta.