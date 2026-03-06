Close Banner Apps JPNN.com
BPDP Edukasi Generasi Muda Mengenal Komoditas Perkebunan

Jumat, 06 Maret 2026 – 13:27 WIB
Kegiatan Edukasi Perkebunan bagi Siswa dan Anak-anak Tahun 2026 dengan tema “Kakao dan Rahasia Cokelat” di Ballroom BPDP, Jakarta ada hari Kamis, (5/3). Foto: dok BPDP

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Hukum dan Kerja Sama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Pangihutan Siagian mengatakan bahwa edukasi perkebunan bagi generasi muda sangat penting.

Sebab, edukasi sejak dini merupakan langkah preventif untuk membangun persepsi yang positif, berbasis fakta, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Hal itu diungkapkan Pangihutan saat kegiatan Edukasi Perkebunan bagi Siswa dan Anak-anak Tahun 2026 dengan tema “Kakao dan Rahasia Cokelat” di Ballroom BPDP, Jakarta ada hari Kamis, (5/3).

"Secara strategis, kegiatan seperti ini penting bagi BPDP, kami tidak hanya mengelola dana perkebunan, tetapi juga berinvestasi pada pembangunan pengetahuan dan literasi publik," ujar Pangihutan.

Sekitar 60 siswa usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama mengikuti kegiatan ini. 

Peserta berasal dari Rumah Tahfidz An Nur, Cinere, Depok, serta perwakilan anak-anak yang tinggal di sekitar kantor BPDP di kawasan Gambir.

Dalam kegiatan ini, peserta diperkenalkan pada perjalanan kakao dari kebun hingga menjadi cokelat yang mereka konsumsi sehari-hari. 

“Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai peran kakao sebagai komoditas strategis yang mendukung kesejahteraan petani,” kata Pangihutan.

