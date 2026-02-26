Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

BPDP Perkuat Dukungan Biodiesel untuk Ketahanan Energi dan Ekonomi Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 – 23:07 WIB
BPDP Perkuat Dukungan Biodiesel untuk Ketahanan Energi dan Ekonomi Nasional - JPNN.COM
Workshop jurnalis program biodiesel sawit 2026, di Depok, Jawa Barat. Foto: BPDP

jpnn.com, JAKARTA - Program biodiesel berbasis kelapa sawit terus menunjukkan kontribusi nyata terhadap ketahanan energi nasional dan perekonomian Indonesia.

Peningkatan konsumsi biodiesel dinilai berdampak pada penghematan devisa serta penurunan emisi karbon dalam satu dekade terakhir.

Hal itu disampaikan dalam Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 yang digelar di Depok pada 5–6 Februari 2026 dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).

Baca Juga:

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi publik mengenai program biodiesel nasional.

Pemimpin Redaksi Majalah Sawit Indonesia, Qayuum Amri, menyebut lonjakan konsumsi biodiesel menjadi indikator keberhasilan kebijakan mandatori pemerintah sejak 2009.

“Hari ini hasilnya sangat terasa. Konsumsi biodiesel yang pada 2009 baru sekitar 1 juta kiloliter, kini sudah mencapai sekitar 15 juta kiloliter. Artinya naik lebih dari 1.100 persen,” ujarnya.

Baca Juga:

Ia menambahkan, sepanjang 2015–2025 program biodiesel telah menghemat devisa hingga Rp720 triliun dan menurunkan emisi sekitar 228 juta ton CO?.

“Masih ada anggapan program ini hanya menguntungkan segelintir pihak. Faktanya justru sebaliknya. Dampaknya besar bagi tenaga kerja, petani, hingga harga tandan buah segar (TBS),” katanya.

Program biodiesel sawit terus diperkuat untuk menopang ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPDP  biodiesel  ketahanan energi  kelapa sawit 
BERITA BPDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp