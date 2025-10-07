BPI Bawa Indonesia jadi Country of Honor di SRIFF ke-12

jpnn.com, JAKARTA - Silk Road International Film Festival (SRIFF) edisi ke-12 telah digelar di Fuzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok pada 22-26 September 2025.

Silk Road International Film Festival (SRIFF) adalah salah satu festival film internasional bergengsi di Tiongkok yang mempertemukan insan perfilman, pemerintah, dan penonton dari negara-negara sepanjang Belt and Road.

Festival itu setiap tahunnya menjadi wadah penting untuk memperkuat kerja sama dalam bidang film, budaya, dan industri kreatif lintas negara.

Indonesia mendapatkan kehormatan khusus sebagai Country of Honor, dengan delegasi yang dipimpin oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI).

Selain BPI, hadir pula Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia sebagai bentuk nyata keterlibatan pemerintah dalam mendukung kehadiran industri perfilman Indonesia di kancah global.

Ketua Bidang Pengembangan Usaha BPI, Celerina Judisari menekankan pentingnya memanfaatkan momentum itu untuk mendorong kerja sama nyata dalam bentuk produksi bersama, distribusi, hingga pertukaran talenta dan program pendidikan.

Dia juga mengajak para mitra dari negara-negara Silk Road untuk melangkah lebih jauh, dari sekadar gagasan menuju kolaborasi yang bersifat aksi dan berkelanjutan.

"Sebagaimana telah digambarkan dalam paparan resmi Indonesia di forum ini," kata Celerina Judisari.