BPIP Resmikan Desa Wisata Pancasila di Kepulauan Kei, Prof Yudian Puji Konsep Orang Basudara

Selasa, 21 Oktober 2025 – 22:44 WIB
BPIP Resmikan Desa Wisata Pancasila di Kepulauan Kei, Prof Yudian Puji Konsep Orang Basudara - JPNN.COM
Kepala BPIP Prof. Yudian Wayhudi (berbatik nomor 2 dari kiri) saat peresmian Desa Wisata Pancasila sebagai program BPIP Peduli Lingkungan di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa (22/10/2025). Foto: dokumentasi BPIP

jpnn.com, MALUKU TENGGARA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi mengulas tentang keteladanan warga Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku dalam menerapkan nilai-nilai luhur bangsa.

Menurut dia, konsep hidup orang basudara yang melekat di masyarakat Kei sejalan dengan semangat gotong royong, musyawarah, dan persatuan yang terkandung dalam Pancasila.

Prof. Yudian menyampaikan hal itu pada peresmian Desa Wisata Pancasila di Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Selasa (22/10/2025).

“Peresmian Desa Wisata Pancasila ini bukan hanya soal pariwisata, tetapi sebuah model nyata bagaimana Pancasila diwujudkan dalam pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berakar pada kearifan lokal,” ujar Yudian.

Mahaguru Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, pemuda, tokoh adat, hingga pelaku wisata, untuk menjaga dan mempromosikan Desa Wisata Pancasila sebagai contoh nyata kebanggaan bangsa.

Prof. Yudian juga menegaskan pentingnya menjadikan Pancasila sebagai kekuatan hidup yang tumbuh dari budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Menurut dia, kegiatan pembinaan ideologi bukan sekadar seremoni, melainkan juga momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan memperlihatkan wajah sejati Indonesia yang beragam namun tetap satu.

“Kita ingin masyarakat Indonesia, bahkan dunia, datang ke Kei dan melihat beginilah Pancasila dijalankan, beginilah wajah asli Indonesia,” kata dia.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menilai konsep hidup orang basudara di masyarakat Kei sejalan dengan spirit gotong royong, musyawarah, dan persatuan dalam Pancasila.

