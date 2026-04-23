BPJPH Apresiasi Supermarket Asing yang Patuh Sertifikasi Halal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, mengapresiasi Lotte Mart sebagai salah satu supermarket asing yang telah menerapkan sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Apresiasi tersebut disampaikan saat BPJPH melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lotte Mart yang berlokasi di Gandaria City Mall, Rabu (22/4/2026).

Haikal menyebut Lotte Mart menjadi salah satu contoh ritel yang dinilai patuh terhadap regulasi halal yang berlaku di Indonesia.

“Itulah mengapa produk dari investasi asing justru lebih peduli dan lebih ikut aturan. Lotte adalah salah satu yang paling baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sidak tersebut merupakan bagian dari kegiatan rutin BPJPH dalam memastikan implementasi kebijakan halal berjalan sesuai ketentuan di lapangan.

“Ini adalah rutinitas kami untuk melakukan cek dan ricek ke pasar. Kami masuk ke pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha,” jelasnya.

Menurut Haikal, Lotte Mart telah mengantongi sertifikasi halal untuk tingkat toko sejak tahun sebelumnya. Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan secara berkala.

“Setelah halal bukan berarti selesai. Kami tetap melakukan kunjungan sebagai bentuk pengawasan,” katanya.