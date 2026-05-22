BPJPH dan FUIN Perluas Kolaborasi Industri Halal Indonesia-China

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan China memperkuat kerja sama industri halal melalui pengembangan ekosistem Halal Plus yang mencakup rantai pasok, logistik, hingga distribusi produk sesuai standar halal internasional.

Kerja sama tersebut dijalankan melalui skema Two Countries Twin Parks (TCTP) antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, mengatakan kolaborasi kedua negara menjadi langkah strategis untuk mengatasi hambatan regulasi perdagangan produk halal antarnegara.

Menurut Haikal, selama ini regulasi masih menjadi tantangan utama dalam lalu lintas perdagangan produk halal.

Karena itu, kerja sama antarpemerintah dinilai penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terintegrasi.

“Makin kuat pendataan ini akan makin mudah lalu lintas produk. Selama ini hambatannya regulasi, regulasi ini mesti kita atasi dengan cara MRA apalagi dengan pemerintah China sendiri, sehingga kita bisa memperkuat kerja sama yang ujungnya pasti meningkatkan bilateral kedua belah pihak,” ujar Haikal di Jakarta, baru-baru ini.

Baca Juga: BPJPH dan Barantin Tingkatkan Kontrol Impor Demi Jamin Produk Halal

Pria yang akrab disapa Babe Haikal itu menjelaskan pola kerja sama government to government (G to G) akan membuat arus impor dan ekspor lebih terkontrol serta disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Dia menilai mekanisme tersebut juga dapat menjaga keberlangsungan UMKM nasional karena produk yang masuk maupun keluar dapat dipetakan secara lebih terukur.