Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPJS Kesehatan: Pembiayaan Gagal Ginjal Capai Rp 13 Triliun, Tren Usia Muda Naik

Jumat, 13 Maret 2026 – 18:48 WIB
BPJS Kesehatan: Pembiayaan Gagal Ginjal Capai Rp 13 Triliun, Tren Usia Muda Naik - JPNN.COM
Peringatan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day 2026 bertema Caring for People, Protecting the Planet. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan Pratama BPJS Kesehatan, drg. Tiffany Monica mengungkapkan besarnya beban pembiayaan penyakit ginjal di Indonesia. 

Selama 12 tahun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berjalan, tercatat total pembiayaannya mencapai Rp1.277 triliun.

Pada 2025 saja, pembiayaan untuk gagal ginjal mencapai Rp 13 triliun, yang diakses oleh sekitar 640 ribu jiwa. 

Baca Juga:

Meskipun secara nominal penyakit jantung memakan biaya lebih besar yakni Rp17 triliun untuk 3 juta jiwa, biaya per orang per hari untuk penyakit ginjal disebut jauh lebih tinggi.

“Ginjal banyak sekali pembiayaannya karena mungkin kita tahu ya terapinya banyak, berkelanjutan, HD bisa dua sampai tiga kali seminggu,” kata Tiffany di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Tiffany juga mengungkapkan adanya tren penderita gagal ginjal di usia muda produktif yang tercatat dalam data klaim BPJS Kesehatan. 

Baca Juga:

Dia menjelaskan penderita pada usia produktif umumnya sudah berada di stadium tiga hingga lima.

“Peserta-peserta kita yang ada di usia belasan tahun, puluhan tahun ini di data klaim ini tercatat memiliki penyakit gagal ginjal. Mungkin ini tantangan yang besar ya buat kita bagaimana menurunkannya,” tuturnya.

BPJS Kesehatan, pembiayaan penanganan gagal ginjal mencapai Rp 13 triliun, tren penderita usia muda naik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gagal ginjal  Pembiayaan Gagal Ginjal  BPJS Kesehatan  Penderita gagal ginjal  Penyakit Ginjal 
BERITA GAGAL GINJAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp