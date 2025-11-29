Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BPJS Kesehatan Raih Tiga Penghargaan pada ESG Initiative Awards 2025

Sabtu, 29 November 2025 – 12:30 WIB
BPJS Kesehatan meraih tiga penghargaan sekaligus pada ajang ESG Initiative Awards 2025. FOTO: dok BPJS Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan meraih tiga penghargaan sekaligus pada ajang ESG Initiative Awards 2025. 

Penghargaan tersebut yakni Best ESG Governance and Risk Management Practice, Best Sustainable Supply Chain and Ethical Sourcing, serta Best CEO for ESG Initiative.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan penghargaan yang diberikan merupakan wujud keberhasilan BPJS Kesehatan dalam mengimplementasikan tata kelola dan manajemen risiko yang transparan dan akuntabel yang memberi dampak positif terhadap keberlangsungan Program JKN. 

Dia menjelaskan BPJS Kesehatan terus mendorong lahirnya inovasi yang berkelanjutan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sebagai dasar penguatan mutu layanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan menegaskan komitmen untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan Program JKN melalui upaya transformasi mutu layanan yaitu Mudah, Cepat, dan Setara. 

Mudah, cukup dengan menunjukkan NIK pada KTP atau menggunakan KIS Digital pada Aplikasi Mobile JKN. 

Cepat, akses layanan di fasilitas kesehatan tidak lagi memakan waktu lama dengan adanya fitur antrean online dan Setara, memberikan layanan tanpa diskriminasi, sehingga seluruh peserta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

“Program JKN yang kami jalankan sejalan dengan visi BPJS Kesehatan untuk menghadirkan jaminan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga makin dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami yakin dengan tata kelola yang diterapkan, bisa memastikan keberlangsungan program dan peserta bisa terus merasakan manfaat dari hadirnya JKN,” kata Mahlil, Jumat (28/11).

