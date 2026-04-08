BPJS Ketenagakerjaan Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dicari

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali membuka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia.

Kesempatan tersebut diberikan melalui rekrutmen yang akan resmi dibuka sejak Sabtu (11/4/2026) melalui laman rekrutmen.bpjsketenagakerjaan.go.id

Dalam rekrutmen kali ini, BPJS Ketenagakerjaan membuka sejumlah posisi, antara lain Customer Service Officer yang akan ditempatkan di seluruh Indonesia serta Account Representative Perwakilan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan, Harjono Siswanto, menyampaikan langkah ini merupakan bagian dari penguatan kinerja institusi sekaligus kontribusi dalam mendukung penyerapan tenaga kerja.

"Penguatan SDM ini bertujuan untuk menghadirkan layanan yang semakin berkualitas dan dekat dengan peserta, sekaligus memperluas jangkauan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia,” ujar Harjono dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Dia menjelaskan langkah ini selaras dengan fokus strategi 3C (Coverage, Care, dan Credibility). Dari sisi Coverage, penambahan SDM akan mendorong peningkatan cakupan kepesertaan melalui perluasan jangkauan layanan, khususnya bagi pekerja informal dan sektor rentan.

Dari sisi Care, kehadiran talenta baru diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, empati, dan berorientasi pada kebutuhan peserta.

Sementara itu, pada aspek Credibility, proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka dan profesional menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan sebagai institusi yang transparan dan akuntabel.