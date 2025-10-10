Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPJS Ketenagakerjaan dan KP2MI Hadirkan Lounge Pekerja Migran di Bandara Juanda

Jumat, 10 Oktober 2025 – 21:02 WIB
BPJS Ketenagakerjaan dan KP2MI Hadirkan Lounge Pekerja Migran di Bandara Juanda - JPNN.COM
Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia (dua dari kanan) saat hadir dalam peresmian Lounge Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Kamis (9/10). Foto: Dokumentasi Humas BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, SIDOARJO - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin meresmikan Lounge Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Kamis (9/10).

Menteri Mukhtarudin menyampaikan fasilitas ini tidak sekadar menjadi tempat singgah, tetapi juga akan difungsikan sebagai pusat informasi dan layanan terpadu bagi para pekerja migran.

“Dengan launching lounge di Bandara Juanda, saya ingin fungsinya tidak hanya sebagai tempat istirahat, tetapi pusat informasi bagi pekerja migran Indonesia,” kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Jumat (10/10).

Baca Juga:

Menurut Mukhtarudin, lounge tersebut memiliki peran strategis sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai hal terkait pekerja migran, mulai dari proses keberangkatan, kepulangan, hingga perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Lounge ini harus menjadi personal lounge bagi PMI. Kalau perlu, pekerja migran dijemput langsung dari pesawat, barangnya dibantu, diarahkan ke transportasi yang aman dan resmi,” tegasnya.

Mukhtarudin menambahkan keberadaan fasilitas ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta sejumlah institusi lainnya.

Baca Juga:

Tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik dan menyeluruh bagi para pekerja migran Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menjelaskan pembangunan lounge tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah strategis, seperti bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara (PLBN).

Lounge pekerja migran di Bandara Juanda jadi ruang pelayanan yang nyaman, informatif dan inklusif yang mencerminkan nilai pelayanan prima BPJS Ketenagakerjaan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  KP2MI  pekerja migran  lounge  Bandara Juanda  BPJS TK 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp