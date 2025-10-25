Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPJS Ketenagakerjaan & DMI Bersinergi untuk Lindungi Penggiat Masjid dari Risiko Kerja

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 13:15 WIB
BPJS Ketenagakerjaan & DMI Bersinergi untuk Lindungi Penggiat Masjid dari Risiko Kerja - JPNN.COM
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto (dua dari kanan) bersama Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI Rudiantara menandatangani perjanjian kerja sama tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan anggota DMI serta penggiat masjid dan musala di Indonesia yang berlangsung di gedung Plaza BPJamsostek, Jakarta pada Jumat (24/9). Foto: Dokumentasi Humas BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan anggota DMI serta penggiat masjid dan musala di Indonesia.

Acara tersebut berlangsung di gedung Plaza BPJamsostek, Jakarta pada Jumat (24/9).

PKS ditandatangani Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Eko Nugriyanto dengan Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI, Rudiantara.

Baca Juga:

Acara penandatanganan PKS tersebut disaksikan Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Agama Romo Syafi'i, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyampaikan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pengurus dan anggota DMI, serta para penggiat masjid dan musala di seluruh Indonesia, mulai dari takmir masjid, imam, muazin, marbot, khatib, dan pekerja di lingkungan masjid.

“Kami memberikan apresiasi kepada Dewan Masjid Indonesia, melalui sinergi ini BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) agar para penggiat Masjid dapat beribadah dan mengabdi dengan tenang,” ungkap Pramudya dalam keterangannya, Sabtu (25/10).

Baca Juga:

Pramudya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Agama yang telah hadir dalam penandatanganan PKS dengan DMI.

Dukungan ini diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk mencapai universal coverage.

BPJS Ketenagakerjaan dan DMI bersinergi untuk melindungi penggiat masjid dan musala di Indonesia dari risiko kerja melalui penandatanganan perjanjian kerja sama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  Dewan Masjid Indonesia  DMI  penggiat masjid  risiko kerja  marbot  khatib  muazin  takmir masjid  Pekerja  Jusuf Kalla  Pramudya Iriawan Buntoro 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp