Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP, Lindungi Pekerja dan Perkuat Kepatuhan Perpajakan

Jumat, 15 Agustus 2025 – 11:27 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng DJP, Lindungi Pekerja dan Perkuat Kepatuhan Perpajakan - JPNN.COM
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di acara penandatanganan kerja sama untuk memperkuat kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja. Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menjalin kolaborasi strategis untuk memperkuat kepatuhan badan usaha dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Kolaborasi ini dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dan wajib pajak di Indonesia.

Baca Juga:

“Dengan kolaborasi yang baik ini, kami berharap ke depan dapat bersama-sama menciptakan welfare guarantee bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila ditemukan pemberi kerja yang tidak tertib membayar pajak maupun melindungi pekerjanya di program BPJS Ketenagakerjaan, kami dapat melakukan advokasi agar izin usahanya dibekukan,” ujar Bimo Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (15/8).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini bukan sekadar simbol kerja sama formal, melainkan komitmen nyata kedua lembaga dalam menegakkan kepatuhan pemberi kerja.

Salah satu implementasinya adalah kegiatan Joint Visit, di mana BPJS Ketenagakerjaan dan DJP bersama-sama melakukan pengawasan dan pemeriksaan untuk memastikan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan kewajiban perpajakan berjalan sesuai peraturan.

Baca Juga:

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menambahkan kolaborasi ini merupakan langkah positif untuk memastikan tingkat kepatuhan semakin meningkat.

Menurut Pramudyaa, hal ini akan mendorong optimalisasi kontribusi kedua lembaga bagi pembangunan nasional.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro & Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menandatangani perjanjian kerja sama dalam menegakkan kepatuhan pemberi kerja

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BPJS Ketenagakerjaan  DJP  Kemenkeu  Direktorat Jenderal Pajak  perpajakan  Pekerja  Pramudya Iriawan Buntoro  Bimo Wijayanto  wajib pajak  BPJS TK 
BERITA BPJS KETENAGAKERJAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp