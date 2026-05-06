BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salurkan 3.540 Paket Sembako untuk Serikat Pekerja

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta menyalurkan 3.540 paket sembako kepada serikat pekerja se-DKI Jakarta seiring peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

Bantuan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, untuk selanjutnya didistribusikan kepada serikat pekerja di wilayah Jakarta.

"Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap pekerja dan keluarganya, khususnya dalam momentum peringatan May Day," kata Deny Yusyulian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/5).

Paket sembako tersebut disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah DKI Jakarta.

Adapun perinciannya, Jakarta Timur menerima 580 paket, Jakarta Pusat 250 paket, Jakarta Barat 580 paket, Jakarta Utara 580 paket, Jakarta Selatan 250 paket, serta tingkat provinsi sebanyak 1.300 paket.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin hadir langsung dan memberikan manfaat nyata bagi para pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Menurut Deny, BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui tiga pilar utama, yakni Coverage, Care, dan Credibility.