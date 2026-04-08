BPJS Ketenagakerjaan - Nasional - Humaniora

BPJS Ketenagakerjaan Memperbarui Layanan Lapak Asik, Ada Fitur Antrean Online

Rabu, 08 April 2026 – 09:00 WIB
BPJS Ketenagakerjaan memperbarui layanan Lapak Asik, dengan menambahkan fitur antrean online yang bisa diakses melalui laman resmi layanan tersebut. Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan.

jpnn.com - JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat transformasi layanan digital bagi peserta. Sejak 1 April 2026, lembaga ini menghadirkan pembaruan pada Lapak Asik dengan menambahkan fitur antrean online yang bisa diakses melalui laman resmi layanan tersebut.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang Noviana Kartika Setyaningtyas mengatakan fitur ini memungkinkan peserta memilih metode layanan seusai kebutuhan saat mengajukan klaim.

“Melalui fitur tersebut, peserta yang ingin mengajukan klaim dapat memilih metode layanan sesuai kebutuhan, yakni melalui video call atau datang langsung ke kantor cabang,” ujar Noviana, Rabu (8/4).

Dia menjelaskan bagi peserta yang memilih layanan langsung di kantor cabang, sistem akan menampilkan jadwal kedatangan atau estimasi waktu pelayanan. Dengan demikian, peserta tidak perlu datang terlalu pagi atau menunggu lama untuk mendapatkan layanan.

Menurut dia, sistem antrean berbasis jadwal ini membantu peserta merencanakan waktu kedatangan dengan lebih pasti. Inovasi tersebut diharapkan menghadirkan layanan yang lebih terencana dan merata bagi seluruh peserta.

“Peserta dari berbagai segmen dapat memperoleh kepastian waktu layanan tanpa harus menghadapi antrean panjang di kantor cabang,” ungkapnya.

Selain untuk pengajuan klaim, layanan Lapak Asik juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain, seperti mengajukan pertanyaan, memperoleh informasi program, hingga menyampaikan pengaduan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Peserta bahkan dapat melakukan pendaftaran antrean kapan saja dan dari mana saja hanya menggunakan smartphone. “Dengan konsep daftar online, datang sesuai jadwal, dan selesai tepat waktu, layanan ini diharapkan memberikan pengalaman yang lebih cepat, praktis, dan efisien bagi peserta,” kata Noviana.

