JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPJS Ketenagakerjaan Merayakan Hari Pelanggan Nasional 2025, Beri Layanan Sepenuh Hati

Kamis, 04 September 2025 – 19:03 WIB
BPJS Ketenagakerjaan kembali merayakan Hari Pelanggan Nasional 2025 dengan mengusung tema “Andai Tau Duluan, Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan”. Foto dok. BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan merayakan Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Tahun ini mengusung tema “Andai Tau Duluan, Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan”. 

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pelanggan Nasional 2025 bukan hanya menjadi momentum untuk mengapresiasi peserta, tetapi juga menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan sepenuh hati.

“Kami ingin setiap interaksi dengan peserta menjadi pengalaman yang bermakna. Dengan pelayanan yang tulus, manfaat program kami dapat benar-benar dirasakan, sehingga menjadi kisah nyata kebahagiaan bagi pekerja dan keluarganya,” terang Pramudya, Kamis (4/9).

Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2025, BPJS Ketenagakerjaan merayakannya dengan konsep sederhana, tetapi penuh makna.

Sebagai simbol perhatian kepada peserta, pimpinan BPJS Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sedang dirawat di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), mengunjungi ahli waris penerima manfaat Jaminan Pensiun (JP) berkala serta mengunjungi ahli waris penerima manfaat Beasiswa.

Selain itu, kunjungan ke perusahaan-perusahaan peserta juga dilakukan agar hubungan strategis terus terjaga, memperkuat engagement, dan memberikan nilai tambah melalui program Customer Relationship Management (CRM). 

Melalui peringatan Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan ingin mengingatkan kembali bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bagian penting dari kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dengan pelayanan yang penuh ketulusan, diharapkan peserta makin merasakan manfaat nyata dari program yang diikutinya.

