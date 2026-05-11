JPNN.com - Nasional - Humaniora

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi Pemda & BPD, Perluas Perlindungan Pekerja di KTI

Senin, 11 Mei 2026 – 20:26 WIB
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto saat melakukan audiensi bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos. Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, TERNATE - BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat strategi perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui penguatan sinergi bersama pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) di kawasan timur Indonesia (KTI).

Langkah ini diwujudkan melalui rangkaian kunjungan kerja Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut mencakup penguatan kolaborasi dengan Bank Sulselbar, pertemuan bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar, audiensi strategis dengan Gubernur Maluku Utara, hingga peluncuran layanan pembayaran iuran melalui Bank Maluku Malut.

Dalam agenda di Makassar, Bambang turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Mintje Wattu.

Sementara saat melanjutkan rangkaian agenda di Ternate, Bambang bersama Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Abdurrakhman Lahabato dan Ujang Romli melakukan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mitra perbankan daerah.

Rangkaian agenda tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Ketenagakerjaan membangun ekosistem perlindungan pekerja yang semakin inklusif, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal yang masih menghadapi tantangan akses terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Penguatan sinergi bersama Bank Sulselbar menjadi langkah strategis dalam memperluas kanal distribusi layanan dan kepesertaan pekerja.

