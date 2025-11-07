Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

BPJS Ketenagakerjaan Raih 2 Penghargaan Prestisius di Asian Local Currency Bond Award 2025

Jumat, 07 November 2025 – 19:54 WIB
BPJS Ketenagakerjaan Raih 2 Penghargaan Prestisius di Asian Local Currency Bond Award 2025 - JPNN.COM
Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin M. Ridwan, CFA, FRM hadir secara langsung menerima dua penghargaan prestisius di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025 yang berlangsung di Singapura. Foto: Dokumentasi BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com, SINGAPURA - BPJS Ketenagakerjaan kembali membuktikan profesionalitas dalam mengelola dana investasi dengan meraih dua penghargaan prestisius sekaligus di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan Edwin M. Ridwan, CFA, FRM hadir secara langsung menerima penghargaan yang bertempat di Singapura.

Pencapaian tersebut merefleksikan kepercayaan komunitas investor global dan regional terhadap kapabilitas BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola dana triliunan rupiah milik jutaan pekerja Indonesia.

Pengakuan internasional ini memperkuat positioning BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu investor terkemuka sejajar dengan institusi pengelola dana lainnya di regional Asia.

Dua penghargaan prestisius yang berhasil diraih BPJS Ketenagakerjaan di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025:

- Penghargaan Pertama: Edwin M. Ridwan, CFA, FRM selaku Direktur Pengembangan sebagai 'The Most Astute Investors in Asian Local Currency Bonds for 2025' kategori Pension Funds di Indonesia, sebuah pengakuan atas keahlian dan strategi pengelolaan investasi yang solid.

- Penghargaan Kedua: BPJS Ketenagakerjaan meraih predikat 'Top Investment House for 2025' kategori Pension Funds di Indonesia, menegaskan posisinya sebagai institusi pengelola dana pensiun terbaik di tanah air.

Edwin menyampaikan penghargaan yang diraih merupakan hasil kerja keras seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga kepercayaan peserta dan mengelola dana dengan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta tata kelola yang baik.

Ini 2 penghargaan prestisius yang berhasil diraih BPJS Ketenagakerjaan di ajang Asian Local Currency Bond Award 2025

