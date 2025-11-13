BPJS Ketenagakerjaan Raih Penghargaan 5 Stars Gold di Ajang GRC & Leadership Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan meraih penghargaan 5 Stars Gold pada ajang Governance, Risk & Compliance (GRC) & Leadership Award 2025 yang diselenggarakan di The Westin Hotel, Jakarta.

Pada ajang ini, BPJS Ketenagakerjaan berhasil meraih 3 penghargaan sekaligus, yakni The Best Overall for GRC Performance Excellence 2025, The Best Corporate in Good Corporate Governance 2025 dan The Best Chief Financial & Risk Management Officer 2025.

Prestasi The Best Chief Financial & Risk Management Officer 2025 yang diraih Asep Rahmat Suwandha sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan merupakan bukti bahwa pengelolaan keuangan dan risiko dilakukan secara prudent, transparan, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Di bawah kepemimpinannya, BPJS Ketenagakerjaan mampu menjaga stabilitas keuangan dan memastikan penerapan prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) sehingga berhasil meraih penghargaan The Best Overall for GRC Performance Excellence 2025 dan The Best Corporate in Good Corporate Governance 2025.

Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik, manajemen risiko yang kuat, serta kepatuhan yang berkelanjutan di seluruh lini organisasi.

Keberhasilan ini menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip good governance.

Penghargaan GRC & Leadership Award 2025 merupakan hasil penjurian yang dilakukan secara selektif oleh tim penilai dan dewan juri dengan menyeleksi lebih dari 300 perusahaan di Indonesia dari berbagai sektor usaha.